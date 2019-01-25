T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bilet bulamayan yolcular, trenin önünü kesti

25 Ocak 2019 14:50

Elazığ'dan Adana'ya gidecek tren için bilet bulamayan bir grup, demir yoluna inip, trenin önünü kesti. Polisin görüştüğü grup, bir süre sonra perona çıkarak eylemi sona erdirdi. Tren, seferine gecikmeli devam etti.

Elazığ- Adana seferini yapan 52003 sefer sayılı yolcu treni, bu sabah saat 08.10'da hareket edeceği sırada bir grup, istasyona gelip bilet almak istedi. Bilet olmadığını öğrenen grup, duruma tepki göstererek demir yoluna inip trenin önüne geçti. Bunun üzerine Adana'ya gidecek tren bir süre bekletildi. İstasyona gelen polis ekiplerinin görüştüğü grup, perona çıkarak eylemi sona erdirdi.

Olayın ardından yolcu treni seferine gecikmeli devam ederken, bazı yolcular, protestoculara tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

bilettrenBilet bulamayan yolculartrenin önünü kestiönünü kesti

Diğer Videolar

Fırtınada türbülansa giren uçakta panik anları

Filozof Atakan sosyal medyanın gündeminde: Eğitim ve adalet sistemini düzeltmeliyiz

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24