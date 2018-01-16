Bilecikli kadın işletmeci 'ölü ya da diri' müşteri arıyor

Bilecik'teki bir kahvaltı salonu işletmecisinin işyerinin girişine astığı "Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri" yazısı görenlerin dikkatini çekiyor. Pınar Çelik, kızının üniversite eğitimi için Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bilecik'e gelerek "Berika Kahvaltı Salonu'nu işletmeye başladı. Çelik, müşteri kitlesinin çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının ardından yarıyıl tatili için memleketlerine gitmeleri üzerine dikkat çekmek amacıyla işyerinin girişine 'Ölü ya da diri', 'Eleman aranıyor' ve 'Nefes alsın yeter' yazılarını astı.