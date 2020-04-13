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Bilecik'teki billboardlarda yöresel dille "evde kal" çağrısı yapıldı: 'Nama çıkıyon evden'

13 Nisan 2020 15:10

Bilecik Belediyesi tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında billboardlara yöresel dilin kullanıldığı "evde kal" çağrıları asıldı. 

Şehrin farklı noktalarında yer alan 12 reklam panolarına, Korona virüs Covid-19 mücadeleye daha etkin ve farklı bir katkı sağlamak amacıyla şehrin yöresel diliyle hazırlanan afişler asılarak vatandaşların dikkati çekiliyor.

"Hinci evde galmavaktı", "Nama çıkıyon evden", "Kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız", "Bilmiyomun virüs va, goronava" ve "Gorona gitsin, gene lokumları sarmaları yapaa, çağırısın gomşuları, a annem" ifadelerinin yer aldığı billboardlar büyük bir ilgiyle karşılandı. 

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gerçekleştirilen çalışma hakkında yaptığı açıklamada, evde kal kampanyasına daha etkili ve gülümsetici bir düşünceyle katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Bilecik şivesi ile hazırlanmış böyle esprili bir dille vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları için çok önemli bir çalışma olan Evde Kal kampanyasına destek vermek istedik. 12 adet böyle yazıların olduğu ve Bilecik has cümlelerin kullanıldığı billboardları hazırladık. Bunun dışında çok daha fazla sayıda ‘Evde Kal Bilecik’ yazısı ile 14 kuralın anlatıldığı çalışmalarımız var. Her noktada bunu gülümsetici bir dille anlatmaya çalıştık. Vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Böylelikle hem insanlarımızın evde kalmalarını gülümsetici ifadelerle sağlıyoruz hem de yerel bir zenginliğimizi tekrar hatırlamış oluyoruz. Çalışmamız çok ilgi gördü. İlgi görmesi bu kampanyanın etkinliğine de katkı sağladığını düşünüyorum" dedi. 

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