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Bilardo salonunda yumruklu, ıstakalı kavga kamerada

Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı

03 Ocak 2022 08:09

İstanbul Esenyurt'ta bilardo salonunda iki grup arasında yumruklu kavga çıktı. 2 ıstakanın da kafalarda kırıldığı kavga anları oyun salonunun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda yaşandı. Bilardo salonuna oyun oynamak için gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri duvar kenarında duran istekayı alarak karşı gruptaki bir kişiye vurmaya başladı. Kavganın daha da büyümesiyle yumruklar ve istekalar konuştu.

Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. 

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