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Bilal Göregen'in söylediği şarkı, Portekiz Ligi'nde stat hoparlöründen çalındı

Youtube da kendi hesaplarından paylaşmıştı

04 Aralık 2020 13:28

Bilal Göregen'in 2018 yılında darbukasıyla çalıp söylediği şarkı, bu kez de futbol sahalarında gündem oldu. Portekiz Ligi'nde oynanan bir maçın ardından stat hoparlöründen, sosyal medyada da gündem olan şarkı çalındı. 

Portekiz Ligi'nde Paços Ferreira ile Famalicao arasında oynanan maç, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Mücadelenin ardından ev sahibi Paços oyuncuları sahada galibiyeti kutlarken, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan melodi olan Bilal Göregen'in darbukayla çaldığı ezgi stat hoparlörlerinden çalındı.

Kameralara yansıyan bu görüntü sosyal medyada da yüzlerce kez paylaşıldı.

Youtube kendi hesaplarından paylaştı

Aralık 2018'de YouTube'a yüklediği videoda Otomania'nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söyleyen Bilal Göregen, sosyal medyada popüler oldu. Göregen'in videosu daha sonra üzerine kedi GIF'i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da paylaşılmaya başladı ve dünya çapında 'Cat Vibing' adında bir akım başlattı.

Göregen, 1 Kasım 2020'de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşınca 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeniye ulaştı. YouTube da Göregen'in kedi monteli videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Youtube ayrıca, Göregen'in kanalının linkini de biosuna ekledi.

 

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