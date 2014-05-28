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Bilal Erdoğan'ı protesto etti, korumalar kimliğini istedi!

28 Mayıs 2014 20:28

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a salı günü Süleymaniye'de bir öğrenci protestoda bulundu. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen genç, Bilal Erdoğan aracına binmek üzereyken '301 madencinin hesabı sorulacak' diye bağırdı. Bilal Erdoğan kısa süre duraklarken korumaları protestocu bir restoranda oturan gencin yanına geldi. Bu sırada bazı vatandaşlar protestocu gence tepki gösterdi. Korumalar protestocu gencin kimliğini kontrol ederken Bilal Erdoğan aracıyla restoranın önünden ayrıldı. Yaşananlar Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olduğu belirtilen öğrencinin arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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