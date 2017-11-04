Bilal Erdoğan: Ritmik jimnastik bizi Batı'nın esiri yaptı

Bilal Erdoğan, Okçuluk Araştırmaları Enstitüsünün açılışında konuştu, 'Bizi blok flütle, ritmik jimnastikle tutsak etmeye çalıştılar' dedi. Kur'an okunmasının ardından başlayan törende bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Dünyada hemen hemen başka bir millet yoktur bağımsızlığını asla kaybetmemiş, asla tutsak olmamış olan. Bizi tutsak edemeyenler, bağımsızlığımızı elimizden alamayanlar, ne zaman Çanakkale'de ne zaman Kurtuluş Savaşı'nda ne yapmışlar; bizi başka şekillerde tutsak etmeye çalışmışlar" diye konuştu. "Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar" diyen Erdoğan şunları söyledi: Müziklerinden yemeklerine, kıyafetlerine, bütün yaşam tarzlarına kadar. Türkiye'de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut da beden eğitim derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir. Buralarda bizim kendi sporlarımızın, müziklerimizin, müzik enstrümanlarımızın, kendi kültürel öğelerimizin yer alması demek bir milletin bağımsızlığının gerçek manada korunması, sahiplenilmesi demek." şeklinde açıklama yaptı.