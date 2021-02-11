Bihavadis'in GYY'sinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı; "Elini koparacağız' desem kaç kişi benimle gelir?"

11 Şubat 2021 13:23
Bihavadis isimli bir yayın portalının kurucusu, yayın yönetmeni ve TÜGVA üyesi olan Youtuber Emre Kayırlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ve yazdığı köşe yazısında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katılanları hedef aldı, tehdit etti.
Kayırlı yaptığı provokatif çağrıda "Haydi gidiyoruz, polislerle omuz omuza duracağız, dil uzatanın dilini, el kaldıranın elini koparacağız' desem kaç kişi benimle gelir?" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre verdiği pozlarda elinde silahlar bulunan, kullandığı ifadelerde provokasyon ve şiddet çağrısı yapan Kayırlı, paylaşımlarında ve yazdığı köşe yazısında öğrencileri hedef aldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi de olan Kayırlı, Bihavadis isimli bir sitedeki yazısında öğrencilerin eğitim hayatına son verilmesini, devlet memuru gibi işlerden men edilmesini, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulmasını, aynı gün içinde de tutuklanmasını istedi.
Kayırlı yaptığı provokatif çağrıda ise "Haydi gidiyoruz, polislerle omuz omuza duracağız, dil uzatanın dilini, el kaldıranın elini koparacağız' desem kaç kişi benimle gelir" ifadelerini kullandı.
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