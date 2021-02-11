Bihavadis'in GYY'sinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı; "Elini koparacağız' desem kaç kişi benimle gelir?"

Bihavadis isimli bir yayın portalının kurucusu, yayın yönetmeni ve TÜGVA üyesi olan Youtuber Emre Kayırlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ve yazdığı köşe yazısında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katılanları hedef aldı, tehdit etti.

Kayırlı yaptığı provokatif çağrıda "Haydi gidiyoruz, polislerle omuz omuza duracağız, dil uzatanın dilini, el kaldıranın elini koparacağız' desem kaç kişi benimle gelir?" ifadelerini kullandı.