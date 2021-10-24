Bıçaklı kavgada 3 nakliyeci yaralandı, hastane önünde kavga devam etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastane acil servisi önünde yaralıların yakınları arasında çıkan kavgada 1 kişi daha yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi girişinde meydana geldi. Nakliye işi yapan İdris B. (34) ve kardeşi Ömer Faruk B. (28) ile nakliyeci Yalçın K. (33) arasında yük indirme sırasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Yalçın K. ağabey ve kardeşini bıçakla yaralarken, kardeşler de Yalçın K.'yı bıçakladı. 3 yaralı özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyunca hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında da tartışma çıktı. Acil servis önüne çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalıştığı sırada yaşanan arbedede yaralı Yalçın K.'nın ağabeyi Yavuz K. da bıçakla yaralandı. Yavuz K.'nın bıçaklanma anı ise bir amatör kameraya yansıdı. Yavuz K.'yı bıçaklayan şahıs kaçarken, 4 yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı.