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Bıçaklanan Japon turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı; "Elazığlılar bana çok yardım etti"

Shogan Kameda görüntülerde Elazığlıların kendisine birçok konuda yardım ettiğini belirtiyor

14 Eylül 2021 14:41

Bıçaklanan Japon turist Shogan Kameda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Shogan Kameda'nın "Elazığlılar bana çok yardım etti" dediği duyuldu. 

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada bıçaklandığı haberi dün haber ajanslarına düştü.  Bıçaklanan Japon turist Shogan Kameda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

Kamp yaptığı yerden dişini fırçalarken bıçaklanan Japon turist, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yeni ortaya çıkan görüntülerinde "Palulular nasıl insanlar?" sorusuna, "On numara" yanıtını verdiği, Elazığlılardan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini belirtiyor. 

Shogan Kameda’yı bıçaklayan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA

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