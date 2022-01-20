“Biberi demet halinde 250 gram olarak yapıyoruz ve 5 TL’ye vatandaşımıza satıyoruz; kilo ile alan nadir"

Edirne’de kurulan semt pazarlarına alışveriş için gelen çok sayıda vatandaş meyve ve sebze ihtiyacını eskisi gibi kilogramla değil, gram veya hazırlanan demetler halinde almaya başladı. Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası Başkanı Şeref Hasır, “Biberi demet halinde 250 gram olarak yapıyoruz ve 5 TL’ye vatandaşımıza satıyoruz. Bunlara talep daha çok, uygun olduğu için. Kilo ile alan nadir” dedi.

Edirne’de kurulan bir semt pazarında, patlıcan ve sivri biberin kilogram fiyatının 20-25 TL’ye kadar çıkması ile bazı vatandaşlar, ihtiyaçlarını kilo kilo değil, gram gram veya demetler halinde alıyor.

"Asgari ücretle çalışan evine patlıcan, biber, salata götüremiyor"

Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası Başkanı Şeref Hasır, patlıcan ve biberin mevsimi olmadığı için seralarda yetiştiğini ve pazarın en pahalı ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“1 hafta önce 10 lira satılan patlıcan, biber bu hafta 20 liradan satılıyor. Talep pek yok ancak asgari ücretle çalışan evine patlıcan, biber, salata götüremiyor. Yazın konserve yapanlar konservelerini yiyecekler. Biberi demet halinde 250 gram olarak yapıyoruz ve 5 TL’ye vatandaşımıza satıyoruz. Bunlara talep daha çok, uygun olduğu için. Kilo ile alan pek nadir çıkıyor. Yarım kilo ve 250 gram almaya çalışıyor daha çok.”

Pazarda sebze satan bir esnaf, "Geçen sene, evvelsi sene, bundan 5 sene önce 1 liraya maydanoz satıyorduk. Şimdi 2 lira diye pahalı diyorlar. Olur mu öyle şey?" dedi.

"Gerçekten çok pahalı"

Pazara alışveriş yapmak için gelen bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Fiyatlar bir kere çok pahalı. Bunu hiç değerlendirmeye gerek yok. Türkiye malum çok kötü bir dönemden geçiyor, bana göre tabii. Millete baktığın zaman herkes şikayetçi fakat bu şikayetleri belli bir yere getirebilmek için en iyi yerden dem vurmak lazım. Şimdilik ben alabiliyorum ama benim almamla mesele aydınlanmış olmuyor. Gerçekten çok pahalı. Ben de kısıyorum aldıklarımı, eskiden 3-4 kilo aldıklarımı şimdi 1-2 kilo almaya çalışıyorum. Yeterli değil. Satıcılar da haklılar. Lahananın yarıma kesildiğini görüyoruz. Limonun yarıma kesildiğini görüyoruz."

Sebze satan bir başka pazarcı ise, "Fiyat değiştiriyorum görmüyor musun? Bağırıyorum. Nasıl düşüreyim? Ne kârı yani? Çeşit olsun diye alıyoruz. Talep hiç yok. 2'şer tane satıyoruz, 3 kasa yok" dedi.

Pahalılıktan şikayet eden bir vatandaş, “Halimiz ne olacak biz de bilmiyoruz. Allah yardımcıları olsun herkesin” diye konuştu.

Kaynak: ANKA