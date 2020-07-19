Biber yediği videoyla fenomen oldu; şarkı çıkardı

Burdurlu kebap ustası Aliihsan Karabacak, geçen yıl arkadaşlarının şaka yapmak için yedirdiği acı biberi yerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra tüm Türkiye'de tanındı.

Aynı zamanda yerel sanatçı olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkı yaparak klip çekti.

Burdur'da bir restoranda kebap ustası Aliihsan Karabacak'a, arkadaşları şaka yapmak için acı biber yedirdi. Biberi iştahla yiyen Karabacak, acılığı karşısında 'Erkeklik yok' sözü ile sosyal medyada fex7v3bvhnomen oldu. Karabacak'ın biber yerken çekilen videosu sosyal medya hesaplarında 10 milyonun üzerinde görüntülendi.

Aynı zamanda yerel sanatçı olan ve kendisine ait 28 arabesk ve fantazi türü bestesi olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde beş günde klip çekti. Karabacak, acı biber yediği klibin sonunda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne kendisini atarak, acının etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Burdur'da 30 yıldan fazla kebap ustası olarak çalıştığını söyleyen Karabacak, "Geçen yıl arkadaşlarım bana acı biberle şaka yaptı. Bunu da videoya çekip sosyal medyada paylaşmışlar. Biber öylesine acı ki, dünya şaştı. Video 10 milyonun üzerinde görüntülendi. Aynı zamanda yerel sanatçıyım. Arabesk ve fantazi şarkılar söylüyorum. Bu olay üzerine sözü ve müziği kendime ait 'Biber' isimli bir şarkı yaptım. Buna Tefenni ve Yeşilova'da klip çektik. Klip çekimleri beş gün sürdü. Youtube kanalımda paylaştığım klibim büyük ilgi gördü" diye konuştu.