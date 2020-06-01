"Bez alırken tane tane alıyorum; erken seçim olursa oyum AKP'ye çünkü yaptıkları dört dörtlük"

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde erken seçim ile ilgili konuşan ve "Bir maskeyi bile zor alıyoruz. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. Bunun ötesi var mı, yok" diyen bir vatandaş, "Erken seçim olursa kime oy verirsiniz" sorusuna "Seçim olursa oyumu yine AKP'ye veririm. Yaptıklarına bakılırsa dört dörtlük" dedi.

Yurttaş TV'ye konuşan kadın, "Bir maskeyi bile zor alıyoruz. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. Çocuğuma ucuz bez arıyorum. Bunun ötesi var mı, yok" dedikten sonra seçim olursa oyunu AKP'ye vereceğini çünkü ülkenin dört dörtlük yönetildiğini söylüyor.

"Ben hiç doğalgazı açmadığım halde 280 lira fatura parası ödemişim. 280 lira bir aileye çok değil mi..." diyen yurttaş "Seçim olursa hangi partiyi desteklersiniz?" sorusuna, "Tabi ki Ak Parti'yi desteklerim. Kesinlikle Ak Parti. Yani insanları sevmeyebilirsin ama yaptıklarına bakınca dört dörtlük. En iyisi bu" yanıtını veriyor.