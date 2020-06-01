T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Bez alırken tane tane alıyorum; erken seçim olursa oyum AKP'ye çünkü yaptıkları dört dörtlük"

01 Haziran 2020 15:45

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde erken seçim ile ilgili konuşan ve "Bir maskeyi bile zor alıyoruz. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. Bunun ötesi var mı, yok" diyen bir vatandaş, "Erken seçim olursa kime oy verirsiniz" sorusuna "Seçim olursa oyumu yine AKP'ye veririm. Yaptıklarına bakılırsa dört dörtlük" dedi.

Yurttaş TV'ye konuşan kadın, "Bir maskeyi bile zor alıyoruz. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. Çocuğuma ucuz bez arıyorum. Bunun ötesi var mı, yok" dedikten sonra seçim olursa oyunu  AKP'ye vereceğini çünkü ülkenin dört dörtlük yönetildiğini söylüyor.

"Ben hiç doğalgazı açmadığım halde 280 lira fatura parası ödemişim. 280 lira bir aileye çok değil mi..." diyen yurttaş "Seçim olursa hangi partiyi desteklersiniz?" sorusuna, "Tabi ki Ak Parti'yi desteklerim. Kesinlikle Ak Parti. Yani insanları sevmeyebilirsin ama yaptıklarına bakınca dört dörtlük. En iyisi bu" yanıtını veriyor.

ETİKETLER

akpseçmenoybebek beziyurttaş tvsokak ropörtajıropörtajerken seçimoy

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Temmuz 2020

Deniz Yücel’in sözleri, bıçak sırtındaki mahkemeler ve bizler...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal İstanbul depremden daha fazla etkilenecek

Deniz Yücel: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Almanya Dışişleri Bakanı benim hakkımda iki kez görüştü

Akşener: İstanbul Sözleşmesi'ni özgüveni gelişmemiş birkaç korkağa ezdirmeyeceğiz

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi 15 Temmuz gecesini anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çeşme'de tatilcilerin 'plaja eşya taşıma' tepkisi...

Eski AKP milletvekili Özdağ: Vekil adayı olduğumda Fethullah Gülen bana...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nagehan Alçı: "Şehrin birçok yerinde tanklar görülmüş” deyince Rasim ayağa...

Kurukahveci Mehmet Efendi'den 15 Temmuz'da Atatürk'lü ilan...

"Avrupa Birliği, Türkiye'ye sınırlarını açmayacak; 2 ülkeye daha kapılar kapatılacak"...

Tunceli'de "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir" diyerek video paylaşan polisler...

Danıştay'ın Ayasofya kararı, İş Bankası hisseleri için emsal olacak...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çeşme'de tatilcilerin 'plaja eşya taşıma' tepkisi...

Eski AKP milletvekili Özdağ: Vekil adayı olduğumda Fethullah Gülen bana...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24