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Beyşehir’de tedirgin eden toplu balık ölümleri

19 Mayıs 2020 11:43

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki kullanılmayan sulama pompa istasyonunda yaşanan toplu balık ölümleri sonrası çok sayıda ölü balık su yüzeyini kapladı.

İlçede Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Kurucuova Mahallesi girişinde halen atılı vaziyette bulunan, uzun yıllar önce gölden su alımı yaparak çevredeki tarım arazilerini sulamak amacıyla kurulan, günümüzde ise artık kullanılmayan sulama pompası istasyonuna ait alanda toplu balık ölümleri görüldü.

Ölü balıklara ait görsellerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pompa istasyonu yetkilileri ile birlikte söz konusu istasyonda incelemede bulundu. İnceleme sonucu balık ölümlerinin 10-15 gün önce yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Balık ölümlerinin nedeninin balıkların alana sıkışarak oksijensiz ve besinsiz kalmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ölü balıkların büyük bölümünün istilacı türlerden Çin Sazanı ve yavruları olduğu belirtilirken, ölü balıklar arasında bir su kuşunun da olması dikkat çekiyor. Balıkların ölüm nedeninin yapılacak detaylı araştırmanın ardından ortaya çıkabileceği ifade edilirken, alanın kötü bir koku yayan ölü balıklardan temizlenmesi için ise yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.

Ölü balıkların bulunduğu istasyonun hemen yanı başında bahçesinin bulunduğunu belirten yöre sakinlerinden İsmail Öcal, gördüğü toplu balık ölümleri nedeniyle yaşadığı üzüntüyü ifade ederken, “Burada manzara felaket. Başka bir şey denmez. Denecek bir şey de yok. Balıkların nasıl ölmüş olabileceğini bilemiyorum. Gelen görevliler temizleyeceğiz buradaki balıkları demiş ama temizlemede yok, bakan da yok, ilgilenen de yok. Etrafa çok kötü bir koku yayılıyor buradan” diye konuştu.

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