T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyrut'taki patlamanın ardından kentin son hali havadan görüntülendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta şiddetli bir patlama meydana gelmişti

08 Ağustos 2020 10:32

Beyrut'ta yaşanan ve kentte büyük yıkıma neden olan patlamanın yarattığı yıkım havadan görüntülendi. 

Görüntüler, son bilgilere göre 154 kişinin öldüğü 6 binden fazla insanın yaralandığı patlamanın yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Ne olmuştu? 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği, mürettebatın maaşını ödeyemeyen geminin fazladan yük alarak güzergahında olmamasına rağmen Lübnan'a uğradığı ortaya çıkmıştı.

Daha sonra mürettebatın şikâyeti üzerine dava açıldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebine yanıt alamayan kaptanın Moldova bandıralı Rus gemisini kaderine terk ettiği belirtilmişti. 

Patlamayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı. 

ETİKETLER

beyrutpatlamahavadan görüntüyıkılan binalar2 bin 750 ton amonyum nitratkaç kişi öldüVladimir Putinlübnan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Eylül 2020

Libya'da paralı Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

Yeni Akit yazarı Dilipak: AK Parti'de ciddi bir çözülme var; yanlış yerde arıyorlar çözümü

CHP, HDP ve Sol Parti'den ekonomistler: Köprüler, yollar, hastaneler ve havalimanları kamulaştırılmalı

İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nden ekonomistler: Varlık Fonu kapatılacak, kamu-özel işbirliği projelerinin hesabı sorulacak!

Prof. Mehmet Şener: Hasan Dağı aktif bir volkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Peşini bırakmayacağım" diyen Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını işlemedi...

Best Model birincisi, oyuncu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

5 aylık hamile olan Meryem Uzerli: Çocuk Allah’tan bir hediye,...

"Otomobil deyip geçmeyin, tam teşekküllü bir vergi dairesi!"...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Rıdvan’a Dilmen'e tepki: FETÖ ile muharebenin en...

"İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412...

Demirtaş hakkında Başsavcı Kocaman'a ilişkin sözleri gerekçe gösterilerek iddianame düzenlendi!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Peşini bırakmayacağım" diyen Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını işlemedi...

Best Model birincisi, oyuncu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24