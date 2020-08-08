Beyrut'taki patlamanın ardından kentin son hali havadan görüntülendi

Beyrut'ta yaşanan ve kentte büyük yıkıma neden olan patlamanın yarattığı yıkım havadan görüntülendi.

Görüntüler, son bilgilere göre 154 kişinin öldüğü 6 binden fazla insanın yaralandığı patlamanın yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Ne olmuştu?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği, mürettebatın maaşını ödeyemeyen geminin fazladan yük alarak güzergahında olmamasına rağmen Lübnan'a uğradığı ortaya çıkmıştı.

Daha sonra mürettebatın şikâyeti üzerine dava açıldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebine yanıt alamayan kaptanın Moldova bandıralı Rus gemisini kaderine terk ettiği belirtilmişti.

Patlamayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı.