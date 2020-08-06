Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla bir felaket yaşandı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre olayda 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıkladı.

Lübnan valisi, kentin yarısının hasar gördüğünü belirtti. Patlamanın geride bıraktığı yıkım ise havadan görüntülendi.