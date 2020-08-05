Beyrut'taki patlama sırasında kilisede ayin yapan papazın o anları gündem oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki korkunç patlamada kilisede ayin yapan papazın sarsıntı anında ilk olarak sakinliğini bozmadığı, sarsıntı şiddetlenince de kaçtığı anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Tüm dünyayı yasa boğan patlamada kilisede ayin yapan bir papazın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir süre ne olup bittiğini anlamaya çalışan papazın patlama sırasında koşarak kaçtığı görülüyor.

En az 100 kişi hayatını kaybetti

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Lübnan Kızılhaçı'nın açıklamasına göre patlama sonucu 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edildi.