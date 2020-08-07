Beyrut'taki patlama anını çeken düğün fotoğrafçısı anlattı: 3-4 saniye boyunca uçtum

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sırasında düğün fotoğrafı çeken ve o anda patlamaya şahitlik eden fotoğrafçı Mahmud Nakib, CNN Türk'e konuştu. Nakib o anlar için "3-4 saniye uçtum" dedi.

Nakib yaşananları şöyle anlattı:

"Patlamadan 1-2 dakika kadar önce bir ses duyduk. Küçük bir patlama. Limanda patlama olduğunu düşünmedik. İsrail bize saldırıyor sandık. Patlama uzakta diye düşündük. Ben, damat, fotoğrafçım ve gelin duyduğumuz sesi konuşuyorduk. 1-2 dakika sonra videoda gördüğünüz anı çekerken gelinin etrafında dönerken bir anda büyük patlamayı duyduk. Ses korkunçtu. Şok dalgaları bizi itti. Videoda da görülüyor. Sol tarafa itti beni. Sağa gitmeye çalışıyordum ama biri beni itiyor gibiydi. 3-4 saniye boyunca uçtum ama çok şükür ayakta kalabildim. Gözlerimin önünde bir saniyede Beyrut'un yıkılışını gördüm. Çok şükür ben, damat, fotoğrafçım ve gelin yaralanmadı ama çevremizdeki herkes yaralandı. Her yerde kan vardı. Hâlâ kanın kokusunu alabiliyorum. Korkunçtu."