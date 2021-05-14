T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybeden 207 kişinin resimleri sokak duvarına çizildi

14 Mayıs 2021 11:40

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlamayı anmak için grafiti sanatıyla, hayatını kaybedenlerin resimleri çizildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenler unutulmadı. Patlamada hayatını kaybeden 207 kişinin fotoğrafını Beyrut Limanı yakınlarındaki Haddad Caddesi'nde bulunan sokak duvarına çizildi, fotoğrafların altında isimleri yazıldı. Gönüllüler tarafından gerçekleşen bu girişime “Onlar değerliydi” ismi verildi. Siyah zemin üzerine fotoğrafları çizilen hayatını kaybedenlerin yakınlarından izin istendi. Bazı aileler yakınlarının fotoğraflarının çizilmesine izin verirken, isimlerinin yazılmasına izin vermedi.

Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamaya, yıllar önce el konulan ve limanda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu ifade edilmişti.

beyrutlübnanliman patlamasıbeyrut patlaması

Diğer Videolar

Melih Bulu "6 ayda biter" demişti; Boğaziçi akademisyenleri eylemlerinin 6'ıncı ayında seslendi: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

Ali Deniz Şensöz: Film izleme deneyimi değişti, yalnızlaştı; her yerden üzerimize dizi ve film yağıyor

Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu: Çocuklarımla ilgili kirli bilgilerin medyada yer almasını istemiyorum

Madımak Katliamı | Madımak Oteli'nin önüne karanfiller bırakıldı, semah dönüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Madımak Katliamı paylaşımı: Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun tepkisine ilişkin soru soran gazetecilere böyle yanıt verdi: Siyasete alet olmayın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24