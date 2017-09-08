Beyoğlu'ndaki telefon hırsızlığı kameralara yansıdı!

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda 29 Ağustos ve 7 Eylül'de meydana gelen cep telefonu hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda belirlediği şüpheli E.Ç.'yi İstiklal Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheli E.Ç.'nin 2 ayrı işyerinde kasa çevresinde bulunan cep telefonlarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüler E.Ç.'nin telefonları dükkanda bulunanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonları çalması görülüyor.