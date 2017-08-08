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Beyoğlu'nda silahlı soygun

08 Ağustos 2017 14:24

Beyoğlu'nda bir market silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Soygun Kaptanpaşa Mahallesi, Fatih sultan Caddesi'ndeki markette saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir motosiklet ile markete gelen silahlı ve kasklı soyguncular, görevlileri tabanca ile tehdit etti.Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular kasada bulunan yaklaşık 10 bin lirayı aldı. Soyguncular market görevlilerini de markete kilitleyerek kaçtı. Motosikletle kaçan soyguncuları gören esnaf kilitli kalan görevlileri kurtardıktan sonra olayı polise bildirdi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. SİLAHLARI VE KASKLARI VARDI Görgü tanığı Erol Çerman "İki kişilerdi.Silahları ve kaskları vardı. Biri dışarıda bekledi. Diğeri içeri girerek paraları aldı. Motosiklet ile kaçtılar. Biz içerideki çalışanları sakinleştirdik. Polisi aradık" dedi. BİR HAFTADA İKİNCİ SOYGUN Geçen hafta aynı mahallede başka bir markete gelen iki soyguncu, çalışanları silahla tehdit ederek 15.300 lira ile kayıplara karışmıştı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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Beyoğlu&#39;nda silahlı soygun

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