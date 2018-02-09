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Beyoğlu'nda "Akıllı çöp toplama" dönemi

09 Şubat 2018 20:37

Beyoğlu Belediyesi, temizlik çalışmalarının daha düzenli yürütülebilmesi için akıllı telefonlara indirilen 'Smart Beyoğlu' uygulamasıyla 'akıllı çöp toplama' dönemini başlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vatandaşların çöplerini akıllı uygulama ile belediyeye bildirebileceğini aktararak, “Böylelikle çöplerin sokağa indirilme süreci kısalmış oluyor. Dar sokaklarda, konteyner olmayan yerlerde çöpün sokakta kalma sürecini kısaltmış oluyoruz" dedi. Demircan, “Temizlik zaten asli görevimiz biliyorsunuz. Hem çöp toplama hem yıkama yapma hem temizlik yapma belediyemizin en çok övündüğü güzel uygulamalarından biri. Burada yaptığımız şu; aplikasyonu vatandaş indiriyor, indirdiğinde oraya adresini de kodluyor. Adresini kodladıktan sonra çöp arabasının içerisinde bir aparat var. Yakınlaştığı sokaktaki sakinlere mesaj atıyor. 'Ben şu kadar dakika içerisinde geliyorum' diye... Onlar da haber aldıkları için çöplerini ona göre çıkartıp aracı bekliyorlar ve çöpleri veriyorlar. Böylelikle çöplerin sokağa indirilme süreci kısalmış oluyor. Dar sokaklarda, konteyner olmayan yerlerde çöpün sokakta kalma sürecini kısaltmış oluyoruz. Geniş sokaklarda bu söz konusu değil. Oralarda zaten konteynerler var ama dar sokaklarda, çözümün olmadığı yerlerde çöp arabasının geldiğini takip edebilmek vatandaşımız için bir kıymet. Bu, hayatı konforlu hale getirir" dedi.

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