Beyoğlu'nun en eski sahnelerinden Kumbaracı50 kapanmakla yüz yüze: #duvardaizinolsun kampanyası sürüyor; 1000 destekçi hedefleniyor

Beyoğlu’nun en köklü sahnelerinden Kumbaracı50’nin kapanmamak için başlattığı #duvardaizinolsun dayanışma kampanyasını Genel Koordinatörü Gülhan Kadim ve Sanat Yönetmeni Yiğit Sertdemir Akustik24’te Ayşen Güven’e anlattı.

Salgın Türkiye’de de baş gösterir göstermez, hem halk hem de kendi sağlıkları için kapılarını ilk kapatanlar arasında tiyatro sahneleri vardı. Fakat aylar geçtikçe oyunlar durmasına rağmen vergiler, kiralar gibi sabit giderler durmadı.

Yetkililer tiyatrolar için sanatçılar için bir türlü somut adım atmazken açıklanan son destek paketinden de umutsuzluk çıktı. Vergi borçları olmaması şartı koşulan sahneler aylardır kapalıydı.

Kimi sahneler son nefesleriyle kapılarını açarken kimileri de kapılarına kilit vurdu.Sanatsal faaliyetlerin köklü semti Beyoğlu’nun en eski ikinci sahnesi Kumbaracı50’de bu gidişatın içinde kapanmakla yüz yüze geldi. Ancak kuruluşu da bir dayanışma örneği olan sahne umutsuzluğu erteleyerek bir fonlama kampanyası fikri geliştirdi. Ve tüm İstanbullulara #duvardaizinolsun dedi.

Bugün itibariyle sahne kampanyanın ne kadar moral verdiğini şu duyuru ile paylaştı: Duvarda izin olsun kampanyası 7.gününde 564 destekçiyle, hedefinin %104’ünü gerçekleştirdi. Böylesi kuvvetli bir dayanışma, bizlere tarif edilmez bir güç, heyecan ve umut verdi. Teşekkür ederiz ve iyi ki varsınız...

46 gün daha var. Kumbaracı50’nin doğumgünü olan

2 Kasım’a kadar 1000 destekçiye ulaşmayı hedefliyoruz. #duvardaizinolsun kampanyası 2 Kasım-1 Aralık arasında daha da harika olacak!

Yakında duyuracağız…

#neden1000destekçiolmasın

Kampanyayı, tiyatroların hem yeni hem eski sorunlarını, oyun yasağı kararını ve yine de dayanışmayı yine de umudu Kumbaracı50 Genel Koordinatörü Gülhan Kadim ve Sanat Yönetmeni Yiğit Sertdemir Akustik24’te Ayşen Güven’le konuştu. #duvardaizinolsun kampanyası sürerken sohbetimiz yayında!

Siz de destek olabilirsiniz. Detaylar için bkz https://t.co/bWlQTsdy84