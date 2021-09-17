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Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

17 Eylül 2021 08:44

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek Koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından öğrenciler geçtiğimiz 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Beyoğlu'nda ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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