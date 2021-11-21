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Beyoğlu’nda gasp içinde gasp kamerada

Gasp etmeye çalıştığı kadından dayak yedi, yerde yatarken başkası tarafından gasp edildi

21 Kasım 2021 11:24

İstanbul Beyoğlu’nda bir mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı.

Kadının otele geri girmesi sonrasında taksiyle gelen başka bir kişi ise yerde yatan gencin telefonunu ve paralarını çalıp kaçtı. 

Durumu fark eden otel çalışanları olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. 15 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 100 dolar ve 600 lirayı çalan kişi kayıplara karıştı.

Olayın ardından otelin ve taksinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

 

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