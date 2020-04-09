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Beyoğlu'nda buluşarak, tokalaşan 3 gence 'sosyal mesafe kuralına' uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi

09 Nisan 2020 13:16

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde buluştuktan sonra tokalaşan 3 arkadaşa sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle para ceza kesildi.

Beyoğlu'nda yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve yaş dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlandırılan kişiler, polis tarafından yapılan anonslarla uyarıldı.

Ekipler, caddede yürüyenleri durdurup, kimliklerine bakarak, yaşlarını kontrol etti.  Bankamatiklerde para çekmek için bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

İstiklal Caddesi'nde buluşup, tokalaşan 3 arkadaşa ise polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymadıkları için biner lira para cezası kesildi.

Para cezası kesilen kişi, "Ceza yedik. 3 kişi yan yana durduğumuz için ve tokalaşırken polise denk geldi. Arkadaşın elinde eldiven vardı. Ne yazık ki güvenlik ihlali." dedi.

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