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Beyoğlu'nda binada çıkan yangından, aydınlatma direğinden kayarak kurtuldu!

Hafif yaralanan iki kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

04 Kasım 2020 17:50

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişi aydınlatma direğine tutunup, kayarak kurtuldu. Üst katta oturan yabancı uyruklu iki kadın da yalın ayak dışarı kaçtı. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, yanıkları olan yabancı uyruklu iki kadına sağlık ekipleri müdahale etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Tarlabaşı, Tek Kuyulu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Üst katta yaşayan yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayakla kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, aşağıya kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Hafif yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: DHA

 

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