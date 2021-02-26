Beyoğlu Esnafı: Her şey size serbest vatandaşa yasak; dükkanlarımızı açın, yeter artık!

11 Şubat’ta gerçekleştirilen Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinde partililerin kapalı mekânda bir araya geldiği, pandemi kurallarına dikkat etmediği, şarkılar söylediği, davullar eşliğinde birbirlerini omuzlarına alarak oyun oynadığı anlar yaşandı.

Görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından esnaflardan tepki geldi. Dükkanları aylardır kapalı olan Beyoğlu Esnafı, Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresine ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Görüntüler, Beyoğlu esnafı adına açılan Twitter hesabından "Geçen yıl Mart ayından beri insanlar düğünlerini yapamıyor. Esnafın dükkanı aylardır kapalı. Okullar kapalı. Ama Ak Parti Hatay İl Kongresindeki görüntü bu. Böyle adaletsizlik olur mu! Her şey size serbest vatandaşa yasak. Dükkanlarımızı açın. Yeter artık!" ifadeleriyle paylaşıldı.