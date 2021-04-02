Beyoğlu Belediyesi, “Dijital Kütüphane” uygulamasını yeniden kullanıcılara açtı

Türkiye’nin ilk dijital kütüphanelerinden birisi olan “Beyoğlu Dijital Kütüphane” uygulaması, yenilenen haliyle yeniden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Kütüphaneler Haftası’nda hizmete giren dijital kütüphanede, hukuk, ekonomi, dil ve edebiyat, sağlık bilimleri, mimarlık ve mühendislik gibi 28 kategori bulunuyor. Kullanıcılar, Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Uygulamasını IOS ve Android marketten cep telefonlarına ve tabletlerine indirerek, 300 yayınevinin 25 binden fazla Türkçe e-kitabına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Uygulamada, bir kitap aynı anda sınırsız sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor ve ödünç alınabiliyor. Kullanıcı sistem üzerinde kendine özel bir hesap ve kitaplık oluşturabiliyor.

Dijital kütüphanede, ulaşılmak istenen kitap, yazar ve yayınevi adı aratma seçeneği bulunurken; kullanıcıya not alabilme ve okumaya kaldığı yerden devam edebilmesi imkanı da sunuluyor.

Beyoğlu Dijital Kütüphane’de kullanıcılar, ana sekmelerini özelleştirerek ilgi alanlarına göre sekmeler oluşturabiliyor. Uygulamanın bir diğer özelliği de; kullanıcılara istedikleri PDF, ePub ve video içeriklerini sisteme dahil edebilme ve dilediği kullanıcı gruplarına atama yapabilme imkanı sunması.