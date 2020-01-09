Beyoğlu Asmalımescit'teki binanın çökme anı

Beyoğlu Asmalımescit'te inşaat halindeki binada çökme meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saat 10:00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit'te meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi.

Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.