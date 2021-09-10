Beylikdüzü'nde yola dökülen mazot sürücülere zor anlar yaşattı

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde caddeye dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. TIR, kamyonet ve hususi araçlar yokuş yukarı yola çıkamayarak kaydı, trafikte de yoğunluk oluştu.



Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi’ne sabah saatlerinde yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. TIR, kamyonet ve diğer araçlar yokuş yukarı çıkarken zorluk yaşadı. Bir TIR yokuş yukarı çıkamayınca lastiklerini kaldırım taşına çarparak durdu. Bazı sürücüler ise uzun süre uğraşarak yukarıya çıktı.



