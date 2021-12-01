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Beylikdüzü'nde lodosun uçurduğu suntalar bir kişiye çarptı; o anlar kamerada

"Yerdeki suntalar bir anda havalandı"

01 Aralık 2021 10:14

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitenin açık otoparkında şiddetli lodosun etkisiyle yerden havalanan suntaların bir kişiye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakuplu Mahallesi'nde geçen pazartesi günü otoparktaki çatı tadilatı için kullanılan suntalar bir anda havalandı. Rüzgarın uçurduğu suntalar, o sırada otoparkta bekleyen çatı ustasına çarpıp, sürükledi.

Yaralı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Olayı gören vatandaşlar, adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk yardımın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

"Yerdeki suntalar bir anda havalandı"

Sitede yaşanan olayı anlatan Enes Aslan şunları söyledi:

"Şiddetli rüzgar vardı. Yerdeki suntalar bir anda havalandı. Çatı ustasına çarpıp düşürdü. Yardımına buradaki hanımefendiler koştu. Durumu iyiydi. Ufak yaralanma yaşadı. Onun dışında bir sıkıntı yok."

 

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