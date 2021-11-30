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Beylikdüzü'nde çatıdan uçan parçalar camdan içeri girdi; 1 kişi yaralandı, 4 daire zarar gördü

Kopan bir kalas bina duvarını delerek mutfak duvarına saplandı

30 Kasım 2021 09:58

İstanbul Beylikdüzü'nde dün şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar karşı binanın pencerelerinden içeri girdikten sonra kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Bir kişi yaralandı.

Bir sitenin uçan çatısından kopan parçalar, karşı blokta bulunan pencerelerden içeri girdi. 4 dairenin penceresinden giren çatı parçaları eve zarar verdi. Birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Kopan bir kalas bina duvarını delerek mutfak duvarına saplandı. Bina sakinleri büyük panik yaşadı. 9,10 ve 11. katlarda bulunan 4 daire zarar gördü.

Binanın 9. katında oturan, olayı hafif sıyrıklarla atlatan Ümitcan Ünlü şunları söyledi:

"Bugün izinliydim burada yatıyordum. Bir gürültü koptu. Kafamı bir kaldırdım karşıdaki bütün tahtalar kiremitler üzerime düştü. Bunların altında kaldım, camların altında kaldım. Kendimi odadan dışarı attım bu sefer öbür taraftaki odanın camları patlamaya başladı. Olduğu gibi hepsi buraya geldi. Dizlerim falan yaralandı. Neye uğradığımı şaşırdım. 1 senelik evliyim. Bütün eşyalarım zarar gördü."

"10 dakika önce çıkmıştım mutfaktan çıkmıştım"

10 katta oturan Fazilet Yılmaz ise "İçeride tesbih çekiyordum. Korkunç bir gümbürtü koptu. Dedik 'ne oldu'. Bir de geldik ki mutfak yerle bir. 10 dakika önce çıkmıştım mutfaktan. Olsaydım içeride Allah korudu. Bitişik komşu, alt kat hep öyle" dedi. (DHA)

 

Ümitcan Ünlü

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