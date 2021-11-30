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Beylikdüzü'nde bir vatandaş evinde yatarken karşı binanın çatısından kopan parçalarının altında kaldı

Vatandaşın üzerine, karşı binalarının uçan çatısından kopan parçalar düştü

30 Kasım 2021 15:46

İstanbul'da etkili olan lodos birçok binanın çatısını uçurdu, Beylikdüzü'nde yaşanan bir olay ise şaşkınlık yarattı. İzinli olduğu gün evindeki koltuğunda dinlenen bir vatandaşın üzerine, karşı binalarının uçan çatısından kopan parçalar düştü.

Beylikdüzü'nde bir sitenin uçan çatısından kopan parçalar, karşı blokta bulunan pencerelerden içeri girdi. 4 dairenin penceresinden giren çatı parçaları büyük zarar verdi. Birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Kopan bir kalas bina duvarını delerek mutfak duvarına saplandı. Bina sakinleri panik yaşadı. 9,10 ve 11. katlarda bulunan 4 daire zarar gördü.

Binanın 9. katında oturan Ümitcan Ünlü oturma odasında bulunan kanepede yatıyordu. Bu sırada büyük bir gürültü duydu. Karşı binanın çatısından kopan parçalar Ünlü'nün evinin penceresini kırarak içeri düştü. Kanepede yatan Ünlü, kopan parçaların altında kalarak hafif şekilde yaralandı.

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Ümitcan Ünlü, "Bugün izinliydim burada yatıyordum. Bir gürültü koptu. Kafamı bir kaldırdım karşıdaki bütün tahtalar kiremitler üzerime düştü. Bunların altında kaldım, camların altında kaldım. Kendimi odadan dışarı attım bu sefer öbür taraftaki odanın camları patlamaya başladı. Olduğu gibi hepsi buraya geldi. Dizlerim falan yaralandı. Neye uğradığımı şaşırdım. 1 senelik evliyim. Bütün eşyalarım zarar gördü" diyerek yaşadığı olayı anlattı.

Kaynak: DHA

 
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