Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık metro tepkisi: İktidar bu tavrıyla CHP’li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Beylikdüzüne yapılacak metro hattı projesi için bir yıldır imza beklediklerini anlattı. Çalık, yapılması planlanan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattına ilişkin "İktidar bu tavrıyla CHP’li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Bu bölgede yaşayan insanımızın, İstanbulluların metro hakkını Ekrem Başkanımız ile birlikte sonuna kadar savunacağım. Beylikdüzü metrosunu bekliyor" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sefaköy-Beylikdüzü metro projesine ilişkin hazırladığı bir videoyu Twitter hesabından paylaşarak bir yıldır imza beklediklerini anlatarak tepki gösterdi.

Beylikdüzü'ne yapılması planlanan metro projesinin uygulamaya konulmaması hakkında Çalık şunları söyledi:

“Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?

İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez. Burada ilan ediyorum; bu bölgede yaşayan insanımızın İstanbullulara metro hakkını Ekrem başkanımızla birlikte sonuna kadar savunacağım."