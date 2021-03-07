Beykoz’da özel halk otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Kaza akşam saatlerinde Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Beykoz merkez istikametine ilerleyen 135 kodlu özel halk otobüsü freninin boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği içinde az sayıda yolcunun bulunduğu otobüs yokuş aşağı ilerlerken caddedeki araçlara ardından karşı yönden gelen duraktan yolcu almak için çıktığı bildirilen bir başka özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle sahil yolunda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, araçlara çarpan otobüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan 3 otomobil ve 2 otobüs polis ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yerinden kaldırıldı.

O anları anlattılar

Otobüsün kaydığını belirten bir görgü tanığı yukarıdan gelirken fren tutmamış, freni boşalmış herhalde. Karşı yönden gelen otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Allah beterinden korusun” diye konuştu.

Kazaya karışan otomobilin sahibi de “Otobüsün freni tutmamış kayarak caddedeki bir araca çarptı. Sonra benim araca çarptıktan sonra otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Şoför yaralandı sadece. Otobüse çarpıp durmasa caddedeki işyerlerine girerdi” dedi.

Kazaya karışan otobüsün sürücüsü ise “Freni boşlamış herhalde. Benim kullandığım otobüs ile kafa kafaya çarpıştık. Ben kendi tarafımı kurtardım. Bana vurmasa direk balıkçıların olduğu yere girerdi” diye konuştu.