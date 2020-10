Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu

Romanya'da yaşayan 56 yaşındaki mühendis Gıcu Sahaıdec, 13 yıl önce Parkinson hastalığıyla tanıştı. Hastalığın bulgularının ilerlemesi sonucu titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yürüme ve konuşma güçlüğü yaşayan Rumen mühendis, Türkiye'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili ameliyatına alındı. Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyonda Gıcu Sahaıdec, önce Let Me Try (Bırak Tekrar Deneyeyim) adlı şarkıyı söyledi. Ardından Romanya'daki eşiyle görüntülü konuştu.

Romanya'da yaşayan mekanik mühendisi Gıcu Sahaıdec, 43 yaşında sol elinde başlayan titreme sonucu soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler neticesinde Gıcu Sahaıdec'e Parkinson teşhisi konuldu. 13 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden ve zaman içerisinde yakınmaları ilerleyen Sahaıdec, zamanla yürümede ve konuşmada güçlük yaşadı. Rumen mühendis beyin pili ameliyatı için Türkiye'ye geldi. Sahaıdec'in, tedavisi için beyin pili ameliyatına karar verildi. Ameliyat sırasında 'bırak tekrar deneyeyim' dedi Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyon boyunca hasta ile iletişim kuruldu. Ameliyat sırasında Let Me Try (Bırak Tekrar Deneyeyim) adlı şarkıyı seslendiren Gıcu Sahaıdec, ardından 656 kilometre uzaklıkta Romanya'daki eşiyle görüntülü konuştu. Operasyon esnasında herhangi bir acı duymadığını belirten Gıcu Sahaıdec, kendisini iyi hissettiğini ifade etti ve Parkinson ile mücadele eden kişilerin ameliyat olmasını önerdi. Eşiyle görüntülü konuşan Sahaıdec, sağlıklı bir şekilde ona kavuşacağı için ise çok mutlu olduğunu dile getirdi. "Hasta ameliyat sırasında hissettiklerini bizimle paylaşıyor" Beyin pili ameliyatlarının ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Ali Zırh,

"Yaptığımız işlem, beynin içerisine koyduğumuz iki küçük ince elektrotu birer uzatma kablosuyla göğüste cilt altına yerleştirdiğimiz pile bağlamak. Dışarıdan bilgisayar aracılığıyla pili programlayarak beynin içerisine elektrik akımı vermek. Böylelikle hastalıktan sorumlu bölgelerdeki aşırı aktiviteleri kontrol ederek hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Operasyon sırasında ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki elektrotu beynin içerisinde mikron mikron bilgisayar aracılığıyla ilerletiyoruz. Bu elektroda bağladığımız oldukça karmaşık ve pahalı bir elektronik sistem sayesinde hem beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinliyoruz hem de o bölgeye uyanık ameliyat ettiğimiz hastada elektrik akımı verip hastanın cevaplarına bakabiliyoruz. Ameliyatın tamamı karşılıklı sohbet ederek hasta ile konuşarak gerçekleşiyor. Hastalar toplamda 6 iğnenin batmasının acısını duyuyor. Hastanın başına bir çerçeve takıyoruz. Hasta çerçevenin takılması sırasında dört adet uyuşturucu iğnenin batmasını duyuyor. Ameliyatta da iki taraflı birer küçük delik açarken cildi uyuşturuyoruz. Bunun dışında ameliyat ağrısız, hasta ile konuşarak geçiyor. Böylelikle hastanın ameliyat sırasında hissettiklerini bizimle paylaşması sayesinde yaptığımız girişimin kalitesini ve başarısını artırabiliyoruz" dedi.