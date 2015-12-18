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Beyin ameliyatında saksafon çalan müzisyen

18 Aralık 2015 11:51

Müzisyen olan 27 yaşındaki İspanyol hasta Carlos Aguilera 12 saat süren beyin ameliyatı süresince uyanık kaldı ve saksafon çaldı. Parkinson ameliyatları başta olmak üzere bazı beyin ameliyatları artık hastalara lokal anestezi ile yapılıyor. Bunun nedeni ise yarattığı etkinin ve dengenin tam anlaşılabilmesi. Türkiye’de de daha önce defalarca yapılan ameliyat Avrupa’da ise ilk kez gerçekleştirildi. Aynı zamanda müzisyen olan 27 yaşındaki İspanyol hasta Carlos Aguilera 12 saat süren beyin ameliyatı süresince uyanık kaldı ve saksafon çaldı. Sinir cerrahisi ve antestezi uzmanlarının da aralarında olduğu 12 uzmanın katıldığı ameliyatta doktorlar, hastalarının müzik yeteneğine zarar vermemek amacıyla bu yola başvurduklarını belirtti. Müzik olmazsa ben bir hiçim diyen hastaya ameliyatta sedasyon uygulandı ve ağrı kesiciler verildi. Genel anestezi altında olmayan hasta bu sayede uyanık kalabildi. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Guillermo Ibanez hastanın hayatının müziğe bağlı olduğu için böyle bir yolu seçtiğini söyledi.

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