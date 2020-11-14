Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa, fabrikada darp görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'deki bir fabrikada, 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun dayak görüntüleri izleyenleri tepki çekti. Görüntülerde 30 yaşındaki Yücel B.'nin küçük çocuğa şiddet uygulaması kayda alındı. Görüntüleri çekenlerin kahkaha atmaları ise gözlerden kaçmadı. Darp edilen çocuğun amcası harekete geçerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ortaya çıkan bir başka videoda ise Yücel B.'nin küçük çocuğa, "Buralara ne oldu" diye sorması ve çocuğun da "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" yanıtını vermesi dikkat çekti. Vicdansız adam ise 'az yapmışım' karşılığını verdi.