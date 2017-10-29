Beyaz'la Göz Göze programında, Acun Ilıcalı ile Beyaz'ın söz düellosu ekranlara böyle yansıdı...

Beyaz Show'un en eğlenceli bölümlerinden biri olan "Beyaz’la Göz Göze"de Acun Ilıcalı ile Beyaz fena kapıştı. Söz düellosu gibi geçen "Beyaz’la Göz Göze"de, Beyaz ve Acun kelimelerini bir silah gibi kullandılar. Beyaz, Acun'a programları ile ilgili yüklenirken; Acun Ilıcalı ise, Beyaz'ın sosyal medya paylaşımı ile yüklendi. İkili arasında gergin dakikalar yaşandı. Düelloda bir Beyaz, bir Acun galip geldi. Beyaz'ın alttan almaları, Acun'un geri vitesleri ise, izleyenleri kahkahalara boğdu. İşte o anlar....