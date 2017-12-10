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Beyazıt Öztürk'e canlı yayında sürpriz

10 Aralık 2017 14:25

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin kurduğu uluslararası başarılara sahip robotik takımı INTEGRA 3646 ünlü showman Beyazıt Öztürk’e canlı yayında sıra dışı anlar yaşattı. Türk televizyon ekranlarının en uzun soluklu talk-show programı olan “Beyaz Show”un 3 boyutlu logosu yakın uzaya fırlatıldı. 8 Aralık Cuma günü 08:00 sularında Edirne Keşan’ın kırsal alanından fırlatılan logo, yaklaşık 3 saat içerisinde 35.000 metre(35 km)’ye çıkarak Tekirdağ Murat’lı yakınlarına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Uzaydan görüntülerin paylaşıldığı canlı yayında Türk televizyonlarında az rastlanan bir an yaşandı. Konuyla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen Beyaz esprileriyle herkese keyifli anlar yaşattı.

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