Beyaz TV'de tepki çeken yorum: Ama Berkay'ın eşi de sahnede tek başına dans etmiş!

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, futbolcu Arda Turan'ın tacizine uğrayan Özlem Ada Şahin için tepki çeken bir yorum yaptı. Başakşehir'de oynayan Arda Turan, Berkay'ın eşini “Evli olmasam seni kaçırmazdım” diyerek taciz etti. İstanbul'da bir mekânda gerçekleşen olayda, bu sözleri duyan Berkay, Arda Turan ile konuşmak istediğini söylediği sırada futbolcu tarafından saldırıya uğradı. Olay, savcılığa intikal etti ve Turan'ın ifadesi alındı. Bu olayı Beyaz TV programında yorumlayan Bircan Bali isimli sunucunun, Berkay'ın eşinin “sahnede 30 dakika boyunca yalnız başına dans ettiğini” söylemesi tepki çekti. Bali'nin bu sözlerle olayı “bir kadın tek başına dans ediyorsa taciz edilebilir” şeklinde yorumlandığı ifade edildi.