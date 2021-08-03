Beyaz TV yorumcusu Bilal Özcan: Atatürk 'Help Turkey' mi dedi; bunlar dış mihrakların oyunu

Beyaz TV'de yayınlanan magazin yorumcusu Bilal Özcan, sosyal medyada orman yangınlarına müdahaleye yurt dışından destek verilmesi amacıyla başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına tepki gösterirken "Atatürk 'Help Turkey mi dedi?" diyerek başlatılan kampanyayı 'dış mihrakların oyunu' olarak niteledi.

'Help Turkey' başlığı altında yapılan paylaşımlara tepki gösteren Özcan, "Yabancı sana uçağını, arazözünü yollar ama sonra bin mislisini senden çıkarır. Senin ülkeni işgale gelir, sen 'help Turkey' dersen" dedi.

"Bu büyük aklın işi. Bunun arkasında bambaşka bir şey var. 15 Temmuz'da 'help Turkey' mi dediniz yahu. Tankların önüne yatmadık mı biz, 'global call' mı dedik, dünyayı Türkiye'ye mi çağırdık gelin yardım edin diye. Kendimiz çıktık işin içinden" diye konuşan Özcan, "Yanarız, ölürüz ormanlarda yine de ele avuç açmayız. Ölümden öte köy mü var yahu. Bırakın Allah aşkına" ifadelerini kullandı.