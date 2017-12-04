Beyaz TV sunucusu: Yılmaz Morgül beynine sigorta yaptıracağına, en çok kullandığı yerini sigortalatsın!

Milliyet'in haberine göre, Beyaz TV'de 'Uyan Türkiyem' programını sunan Sarıkaya, canlı yayında sıra dışı şarkıcının açıklamalarına değinerek, "Kendini övüyor. Öyle bir şımarıklık var ki, Öyle bir ego... Bu sigortanın rayiç bedelinin çok tutacağını sanmıyorum. Aklımıza 'Yılmaz Morgül bir bilim adamı mı?' sorusu geliyor. Beynini sigortalatacağına, en çok kullandığın yerini sigortalat. Yazık etme beynine! Acaca Yılmaz Morgül'ün beynine bir şey olursa sigorta yeni beyin mi verecek? Sabah sabah güler misiniz, ağlar mısınız? Yılmaz da olmasa biz ne yapacağız, kime güleceğiz?" ifadelerini kullandı.