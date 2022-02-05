Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'nın tepki çeken EYT açıklaması: Evde çocuğunla ilgileniyorsan çalışmazsın

Beyaz TV'de program sunucusu Tahir Sarıkaya'nın canlı yayın esnasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için söylediği sözler gündeme oldu. EYT'liler ise sunucu Sarıkaya'ya sosyal medyada tepki göstermeye devam ediyor.

Beyaz TV ekranlarında "Uyan Türkiyem" programını sunan Tahir Sarıkaya bu sabah EYT sorununa ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

"Evde çocuğunla ilgileniyorsan çalışmazsın"

Program sırasında Sarıkaya'nın, bir vatandaşın sosyal medya hesabına yolladığı "25 yaşında çalışıp 50 yaşında emekli olması gereken kadınlar niye 5 sene beklemek zorunda ki?" sorusuna verdiği yanıt EYT'lilerin tepkisine neden oldu. Sarıkaya mesaja karşılık şunları söyledi:

"Evde çocuğunla ilgileniyorsan çalışmazsın. Benim derdim ülkenin gençlerine yazık. Benim EYT'lilerle sorunum yok. Bana sorarsanız ben 65 yaşına kadar Allah bana güç verirse çalışmayı seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Hepimizin bir beyni var. Kimiz az çalıştırıyoruz. Allah beyni çalıştıran insanları sever. O zaman sen '39 yaşında 42 yaşında ben emekli oldum. Evde oturacağım, çocuğuma bakacağım. Devlet beni emekli etmezse ben iktidara oyumu vermem.'

Elindeki oyu sopa olarak gösteriyorsan düşmansın. Ben bunu yapanlara sesleniyorum. Ellerine almışlar Instagramı başlamışlar bana saldırmaya."

"EYT'lilerden "

EYT mağdurlarının tepkisini alan Sarıkaya "Allah yarattığı gözümün gördüğü hiç kimseden korkum yok" diyerek sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Yaşananların ardından EYT'li vatandaşlar, Twitter'da, " #BeyazTvyiProtestoEdiyorum" ve #TahirSarıkayaEYTdenÖzürDile" etiketi açarak tepki göstermeye devam ediyor.