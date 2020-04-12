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Beyaz TV sunucusu Sarıkaya 'o gece sokağa çıkanlara' böyle seslendi: Aç gözünüzü doyurun; ülkemizi rezil etmeye hakkınız yok!

12 Nisan 2020 12:15

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yayın koordinatörlüğünü yaptığı Beyaz TV’de yayınlanan ‘Uyan Türkiyem’ adlı programı sunan Tahir Sarıkaya, 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece yarısı 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından tekel ve fırınlara akın eden vatandaşlara seslenerek 'Ülkemizi rezil etmeye hakkınız yok" dedi. 

İktidar kararı gece 10’da değil farklı saatte alsaydı, manzara değişecek miydi? diyen Sarıkaya, "Aç gözünüzü doyurun. Özür diliyorum, bunu yapanlara diyorum. Yoksa medeni bir şekilde evinde oturanlara lafım yok” ifadesini kullandı. 

Tahirkaya şunları söyledi; 

“Dün kıyameti kopardınız ne oldu, elinize geçti? O kadar sağlık çalışanına, Sağlık Bakanı’na yaptığınız değdi mi arkadaşlar? Kola almasanız ölür müsünüz? O krakerlerden, çikolatalardan almasanız ölür müsünüz? Ekmeği bayat yeseniz ne olur? Bizim ülkemizi rezil etmeye hakkınız yok. Sonra da ‘siyasi iktidar suçlu.’ İktidar kararı gece 10’da değil farklı saatte alsaydı, manzara değişecek miydi? Aç gözünüzü doyurun. Özür diliyorum, bunu yapanlara diyorum. Yoksa medeni bir şekilde evinde oturanlara lafım yok.”

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