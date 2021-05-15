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Beyaz TV sunucusu intihar eden vatandaşları hedef aldı: 'Efendim intihar ediyorum suçlu Erdoğan', oldu bakalım

15 Mayıs 2021 10:52

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e ait olan Beyaz TV’de 'Uyan Türkiyem' isimli programın sunucusu Tahir Sarıkaya, son dönemde gündeme gelen intihar haberlerini yorumlarken, intihar eden vatandaşları hedef aldı. 

Sarıkaya,  'İntihar ediyorum, suçlu Erdoğan.' Oldu bakalım. Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra 'zor durumdayım. 'Bitcoin oyna, zor durumdayım, battım, oh... Bütün suçlu Erdoğan" ifadelerini kullandı.

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