Beyaz TV sunucusu: Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV'de bir programın sunuculuğunu üstlenen Tahir Sarıkaya, "Melih Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek" dedi. İstifası beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi. Gökçek ile telefonda görüştüğünü belirten Sarıkaya, yayında şu ifadeleri kullandı: "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür… Tayyip Erdoğan'la ilgili önemli şeyler çıkaracak, AK Parti'yi kötüleyecek dediler. Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok."