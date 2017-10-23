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Beyaz TV sunucusu, Akit TV'ye tepkili: Bu haberi sana yedirtmezsem namerdim!

23 Ekim 2017 15:58

Akit TV'nin “Melih Gökçek CHP'ye geçiyor” iddiasına Beyaz TV sunucu Tahir Sarıkaya sert yanıt geldi. Odatv'de yer alan habere göre, Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu iddia etmişti. Özmen, canlı yayında “İddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın Angora evlerinde CHP’li kurmaylarla bir araya geldi. Evet, CHP’li kurmaylara Melih Gökçek’in size geçebilirim mesajı verdiği iddia ediliyor” demişti. Akit’in haberine ilişkin “İnsan Allah’tan korkar. Yarın Allah’ın huzuruna çıkacağız. Allah’ım ben izleyicilerime yalan bir haber yaptım, Allah’ım yanlış bir şeyle yönlendirdim izleyicilerimi…” ifadelerini kullanan Tahir Sarıkaya, şöyle devam etti: “CHP’liler bu habere güler, Ak Partililer de bu haber güler, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da güler, herkes güler.” Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek’in Akit’in haberini yalanlaması karşısında ne olacağını sorarak “Ben bu haberi sana yedirtmezsem ben namerdim. Ben bu haberi sana yedirtmezsem Akit TV’deki muhabir arkadaş Allah da bana bugünleri gösterir” diye konuştu.

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