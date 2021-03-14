Beyaz TV'nin 'Sera Kadıgil'in eşi de bıyıklıymış!' haberine Kadıgil'den yanıt: "Ay ben şok"

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in, TBMM’de AKP’li bir vekile sataşmasından dolayı “Bugün Meclis’te bir bıyıklıyla tartışmak istemiyorum” şeklindeki göndermesiyle ilgili 'Sera Kadıgil'in eşi de bıyıklıymış!' başlığıyla haber yaptı. Haberi Twitter hesabından paylaşan Kadıgil de "Ay ben şok" diye yazdı.

Kadıgil, TBMM’de AKP’li bir vekile sataşmasından dolayı “Bugün Meclis’te bir bıyıklıyla tartışmak istemiyorum” şeklinde göndermede bulunmuştu.

CHP’li Kadıgil, haberi şu tweetle tiye aldı:

“Ay ben şok!